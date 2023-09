Chimpzee Presale vliegt voorbij $1,25 miljoen mijlpaal terwijl dit duurzame crypto project steeds meer populariteit opbouwt – Hoe je passief inkomen kunt verdienen met $CHMPZ

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

De Chimpzee presale blijft de crypto sector verbazen met zijn prestaties, waarvan de meest recente, het behalen van de $1,25 miljoen is. Steeds meer investeerders maken kennis met het nieuwe duurzame crypto ecosysteem met mogelijkheid voor passief inkomen.

Met het behalen van de $1,25 miljoen, is de 10e fase ingegaan van het project. De prijs van de utility token, $CHMPZ, neemt snel toe, daarom is er geen tijd te verliezen om mee te doen aan de presale.

Maar wat is Chimpzee precies? We kijken nu in meer detail naar het doel en de vele voordelen van Chimpzee.

Chimpzee in actie om de wereld te beschermen met gebruik van de blockchain en de mogelijkheid om passief inkomen te verdienen

Chimpzee is…