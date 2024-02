Cheniere Energy | Is deze LNG-specialist nog interessant?

Cheniere Energy is de grootste LNG-producent in de VS. Het bedrijf koopt het aardgas in op de Noord-Amerikaanse gasmarkt. Via pijpleidingen, exportterminals en een eigen LNG-tankervloot wordt het verder gedistribueerd over de hele wereld.

Door de sterke vraag naar LNG investeert het bedrijf in extra productiecapaciteit, wat de volumes zal aanjagen.

Daling LNG-prijzen

Vanwege de volatiele gasprijzen zijn de resultaten van Cheniere echter wispelturig. Na de recordwinst van 2022 pakt het operationele resultaat in 2023 een kwart lager uit, bij min of meer stabiele volumes.

Cheniere is niet de enige die extra capaciteit bouwt. Nieuwbouw zal in de periode tot 2030 45% aan de huidige capaciteit toevoegen, zo verwacht het IEA. Dat kan…