‘Chelsea had meer dan 30 miljoen euro over voor 18-jarige Noor die pas vier keer scoorde in België’

Chelsea eindigde in het afgelopen seizoen op een zeer teleurstellende elfde plaats in de Premier League en was er deze zomer dan ook alles aan gelegen de selectie (opnieuw) te versterken. De Londenaren gaven uiteindelijk bijna 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. De uitgaven hadden de half miljard euro eigenlijk moeten passeren. Chelsea wilde in de slotdagen namelijk nog ‘iets meer’ dan dertig miljoen euro betalen voor (18). Hij had de vervanger moeten worden van , die uiteindelijk besloot bij The Blues te blijven.

Club Brugge werd drie keer achter elkaar kampioen in België (2020, 2021 en 2022) en moest dat bekopen met het vertrek van meerdere sterkhouders. De Belgische topclub ontving in de zomer van 2021 23 miljoen euro voor Odilon Kossounou en verkocht een jaar later Charles de Ketelaere voor een recordbedrag van 36,5 miljoen euro aan AC Milan. Had Club Brugge vorige week ingestemd met een vertrek van Nusa, dan was de 18-jarige Noor in één klap de op één na…