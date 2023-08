ChatGPT ontwikkelaar OpenAI mogelijk volgend jaar al bankroet

Het is normaal voor een nieuw bedrijf om de eerste jaren in het rood te staan. Maar in Silicon Valley is miljarden verbrassen domweg de norm. Uber is al jaren een bekende naam, maar boekte deze maand voor het eerst in de geschiedenis een bescheiden winst. Dus wat is er aan de hand bij OpenAI? Zo schokkend kan het allemaal niet zijn toch?

Dagelijkse operationele kosten voor ChatGPT: 700.000,- dollar

Jawel, OpenAI moet om slechts één (maar weliswaar veruit de grootste) van haar diensten draaiende houden elke dag bijna drie kwart van een miljoen de ovens in scheppen. De enige reden dat het bedrijf nog niet in vlammen is op gegaan, is vanwege een geldinfuus van Microsoft ter waarde van 10 miljard dollar.

Dat blijkt uit een rapportage van Analytics India Magazine. De inkomsten uit GPT-3 en GPT-4 zijn in de verste verte niet in staat om de uitgaven van het bedrijf uit te balanceren. Het lijkt er niet op dat die inkomsten de komende tijd rap zullen stijgen. De…