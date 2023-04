Waarom Content Creators Niet op ChatGPT kunnen Vertrouwen

Recente ontwikkelingen in AI-aangedreven chatbots en schrijftools hebben golven gemaakt in de creatieve industrie. Ze hebben een lange weg afgelegd van het produceren van onsamenhangende teksten. Tegenwoordig kunnen zelfs gratis platforms binnen enkele seconden een logisch, grammaticaal correct artikel van 1000 woorden over een bepaald onderwerp genereren.

Hoewel handig, zijn chatbots en schrijftools niet perfect. We hebben de belangrijkste redenen op een rijtje gezet waarom blindelings op ze vertrouwen de kwaliteit van je artikelen in gevaar brengt en je geloofwaardigheid vermindert.

1. AI schraapt veel gepubliceerde informatie

AI vermijdt onjuistheden door generieke antwoorden te genereren.

Generieke stukken winnen zelden verkeer. Om lezers aan te trekken en hogere SERP rankings te scoren, schrijf je originele artikelen die exclusief zijn voor je site. Stop met het herschrijven van dingen die iedereen al weet.

Natuurlijk kun je nog steeds algemene onderwerpen bespreken. Zorg er alleen voor dat je een unieke invalshoek of stellingname behandelt die aansluit bij je branding en imago.

2. AI controleert informatie niet op feiten

AI-systemen bestrijken een breed scala aan algemene vragen. Ze speuren miljarden online bronnen af om een beknopt antwoord te geven met de meest algemeen aanvaarde feiten. Gebruikers krijgen vaak betrouwbare antwoorden in wetenschap, wiskunde en geschiedenis.

Hoewel chatbots en schrijftools consequent streven naar nauwkeurigheid, controleren ze de feiten niet dubbel. AI geeft alleen door wat het vindt. Zelfs geavanceerde systemen antwoorden onnauwkeurig op vragen over recente onderzoeksideeën, geavanceerde wiskundige vergelijkingen, geneeskunde, controversiële onderwerpen en actuele gebeurtenissen.

Je kunt ChatGPT nog steeds gebruiken als een zoekmachine. Zorg er alleen voor dat je de antwoorden niet klakkeloos overneemt; anders publiceer je misschien misleidende informatie. Als algemene regel geldt: vergelijk AI-antwoorden altijd met officiële bronnen.

3. Schrijfhulpmiddelen verwerken geen SEO-tactieken in hun stukken

Schrijvers gebruiken meestal AI-platforms om het schrijfproces te versnellen. De meeste tools produceren binnen enkele seconden duizenden woorden, dus theoretisch zou je een nieuwe blog in minder dan 10 minuten kunnen bewerken en publiceren.

Hoewel snel, gaat AI ten koste van de kwaliteit. AI-gegenereerde stukken voldoen zelden aan de criteria om op SERP’s te ranken – alleen inhoud van hoge kwaliteit verbetert de zichtbaarheid van de site. Het publiceren van honderden artikelen maakt niets uit als niemand ze leest.

Als je top-ranking pagina’s wilt, richt je dan op het leveren van waarde. Lukraak schrijftools en chatbots opdracht geven om trefwoorden in lange, generieke blogs te proppen levert verwaarloosbare resultaten op. Zoekmachines zouden je site zelfs als spam kunnen kwalificeren.

4. Te grote afhankelijkheid van AI maakt je een luie onderzoeker

AI heeft “onderzoek” verder vereenvoudigd. In plaats van Google zoekresultaten uit te kammen, kun je het gewoon aan chatbots en schrijftools vragen. Ze zullen korte, beknopte antwoorden geven.

Hoewel innovatief en handig, maakt deze technologie mensen lui. Als je voortdurend verlangt naar onmiddellijke bevrediging, zul je uiteindelijk uitdagende, maar kritische taken verwaarlozen, bijvoorbeeld fact-checking, gegevensanalyse en onderwerponderzoek.

Zorg ervoor dat je je onderwerp bestudeert voordat je gaat schrijven. Uitgebreid onderzoek is de kern van elk goed geschreven stuk – besteed minstens 30 tot 60 minuten aan het lezen van online bronnen. Je kunt waarde bieden door bronnen te vergelijken, geverifieerde feiten neer te leggen en goed onderbouwde conclusies te beweren. Simpelweg parafraseren wat chatbots zeggen is zinloos.

5. Taalmodellen zoals GPT-3 volgen sjablonen

Moderne AI-platforms gebruiken geavanceerde taalmodellen zoals GPT-3. Ze voeren agressieve machine- en deep learning methoden uit om mensachtige tekst te produceren.

Toegegeven, onderscheid maken tussen GPT-3 en door mensen gemaakte inhoud is een uitdaging. Afhankelijk van je aanwijzingen kun je binnen enkele seconden een grammaticaal correct, natuurlijk klinkend artikel van 1000 woorden genereren. De meeste lezers zullen in één oogopslag niets ongewoons opmerken.

Ondanks hun vooruitgang volgen AI-taalmodellen nog steeds sjablonen. AI antwoordt op een formulematige, repeterende manier – wat onnatuurlijk kan klinken voor getrainde schrijvers. De tekst wordt voorspelbaar.

6. AI kan je toon niet overnemen

AI-schrijftools en chatbots kunnen reacties op bepaalde manieren structureren. In het algemeen geldt dat als je specifieke trefwoorden in je prompts invoegt, je gedetailleerde veranderingen teweegbrengt.

Ondanks hun vooruitgang in het nabootsen van mensachtige tekst, hebben chatbots en schrijftools nog steeds beperkingen. Ze kunnen de toon niet helemaal nabootsen. AI volgt vooraf bepaalde, formulematige sjablonen, zelfs als ze de opdracht krijgen een specifieke toon aan te nemen.

Je kunt artikelen het beste zelf cureren. Vergeet niet dat een consistente huisstijl een cruciale rol speelt bij het vasthouden van websitebezoekers. De inhoud die je publiceert, je lay-out en de conclusies die je beweert moeten resoneren met je doelgroep. Geef ze redenen om terug te komen naar je site.

7. Veel premium plagiaatcheckers markeren AI-gegenereerde stukken

AI verzamelt geen informatie van slechts één site. Voordat hij een passend antwoord geeft, haalt hij relevante gegevens uit miljarden bronnen door zijn taalmodel. Je kunt AI-stukken niet herleiden tot een enkele bron.

Met dat gezegd, ze zijn nog steeds niet origineel. Chatbots en schrijftools ontsnappen alleen aan plagiaattechnieken door formulematig te parafraseren. Spinning omzeilt immers veel plagiaatdetectoren.

Schrijvers verschillen van mening over de moraliteit van het publiceren van AI-inhoud en plagiaat, maar als respectabele professional moet je je eigen onderzoek doen. Neem nooit het risico om inhoud te plagiëren. Bestudeer de onderwerpen voor jezelf, trek logische conclusies en breng ze dan over in je eigen woorden.

8. AI genereert dezelfde resultaten voor vergelijkbare vragen

Terwijl AI miljarden bronnen scant, bevatten haar antwoorden dezelfde informatie. Chatbots en schrijftools genereren formulematige tekst die bestaat uit herhaalde gegevens, ongeacht hoe je de vragen stelt. Herstructurering van prompts zal alleen zinsvariaties teweegbrengen.

Voor meer nauwkeurige inzichten controleer je feiten dubbel door gerenommeerde, geloofwaardige bronnen te bezoeken. Vergelijk ook verschillende meningen. Er zijn verschillende manieren om onderwerpen te benaderen – je hoeft de verhaalhoeken van je AI-tools niet te kopiëren.

Conclusie

Behandel AI als een hulpmiddel, niet als een afdeling voor de productie van inhoud. Onthoud altijd dat schrijftools noch op plagiaat, noch op feitelijke juistheid controleren. AI-gegenereerde stukken als zodanig publiceren zal de SERP-ranking van je site doen kelderen, je geloofwaardigheid schaden en je schrijfkwaliteit verminderen. Het is ook moeilijk om de reputatie van luie, AI-afhankelijke schrijver van je af te schudden.

Toch hoeven schrijvers AI niet helemaal te vermijden. Ondanks zijn tekortkomingen biedt het innovatieve mogelijkheden om je werkstroom te stroomlijnen en vervelende taken te automatiseren. Onderzoek manieren om er verantwoord gebruik van te maken. AI zou bijvoorbeeld kunnen helpen bij niet-schrijfactiviteiten zoals plagiaatdetectie, basisredactie, zoekwoordenonderzoek en site-building.