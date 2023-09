ChatGPT kiest 3 cryptocurrencies om te hodlen en wetgevers dringen aan op BTC spot ETF’s toe te staan ~ Crypto-Gids

Kunstmatige intelligentie (AI) tools zoals ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI, kunnen waardevol zijn voor investeerders die snel complexe informatie willen verzamelen die kan helpen bij zorgvuldige due diligence en besluitvorming.

ChatGPT-4 werd eerdaags gevraagd om drie cryptocurrencies aan te bevelen die beleggers kunnen Hodlen. De meest efficiënte softwareversie van OpenAI’s producten wees daarop Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Cardano (ADA) aan.

Met name GPT-4’s top drie van digitale activa voor de “Buy and Hodl” strategie behoren tot de zeven grootste op basis van marktkapitalisatie, volgens de rangschikking van CoinMarketCap. Dit kan in overweging zijn genomen door de op gegevens gebaseerde machine voor het kiezen van deze activa.

ChatGPT rechtvaardigt zijn keuzes voor BTC, ETH en ADA