Chart NN ziet er niet goed uit

Het aandeel NN Group NV (NN) daalde zeer sterk. Het aandeel ging met 18,8% omlaag en eindigde op 29,42 euro.

Investtech: “Het aandeel is nooit meer op één dag gedaald sinds we de metingen startten op 14 augustus 2014. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 254 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat zeven keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel heeft marginaal de steun rond 29,60 euro verbroken.”

