Chart Adyen niet positief (althans)

Het aandeel Adyen N.V. EO-,01 (ADYEN) sloot op 706 euro na 5,0% te zijn gestegen.

Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 9 februari, toen de stijging 5,1% bedroeg. Investtech: “Het ziet er technisch gezien echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 1290 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Althans, dat is dus de mening van Investtech. De Predictive Ranges en Bollinger Bands zeggen iets anders. Een herstelbeweging naar 800 euro is mogelijk.

