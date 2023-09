Chapeau! Zo ontzettend straf wat Jaap Reesema klaarspeelt

Jaap Reesema konden Vlaamse fans op verschillende podia zien. Solo of met zijn kompaan Regi. Tegenwoordig ziet Jaap er wel een beetje anders uit.

Eerder dit jaar schitterde Jaap Reesema nog in ‘Liefde Voor Muziek’. Sindsdien onderging de Nederlandse zanger een ongelofelijke metamorfose. Jaap ging van 83 naar 71 kilo. Dat deed hij door veel te sporten, gezond te eten en geen alcohol meer te drinken.

“Zes keer per dag eet ik kip, maar daarnaast doe ik ook vijf keer per week aan krachttraining. Het is leuk, maar soms ook best veel. En niet altijd makkelijk om in te plannen. Vaak sta ik al om zeven uur ‘s morgens in de gym”, vertelt Jaap in Story.

Zowel fysiek als mentaal voelt Jaap zich een stuk beter. Ook op het podium heeft hij naar eigen zeggen meer energie. “Mijn kleren zitten lekkerder en in mijn hoofd is het allemaal frisser en helderder”, bedenkt de zanger zich.

“Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Had ik het allemaal geweten, dan was ik er vroeger mee…