De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord is vanmiddag bij stand van 0-3 in het voordeel van Feyenoord gestaakt in de Johan Cruijff ArenA. Nadat het duel definitief gestaakt werd, braken er grote rellen uit rondom het stadion. FCUpdate-presentator Mounir Boualin was aanwezig en vertelt hoe de journalisten de ongeregeldheden beleefden.

Bekijk de video hieronder of via YouTube!