Chantal Janzen probeert gezondheid te verbeteren: ‘Eigen urine drinken’

Het lijkt erop dat alle cougars uit televisieland in hetzelfde complot zitten. Eén voor één zwichten ze voor de Tim

Hof-methode en laten ze zichzelf te water in ijskoude omstandigheden. Eerst was

het Katja, toen volgde Koblenko en nu is het Chantal Janzen die met kippenvel ligt te

dobberen. De meid is druk bezig haar weerstand op te krikken en experimenteert

daarom met verschillende theorieën. “Drink je ochtendurine.”

‘Is dit wel zo goed?’

Chantal is momenteel op vakantie in Frankrijk en heeft daar met haar gezin een huisje gehuurd. In het noorden van Frankrijk is het niet veel warmer dan hier, wat betekent

dat de temperatuur van het zwembadwater rond de 14 graden is.

Chantal heeft vanmorgen een koude duik genomen, maar

twijfelt aan de voordelen. In haar Instagram Stories plaatst ze een selfie van haarzelf in badjas. In haar hand heeft ze een kop met donkergele vloeistof. “Ik moet eerlijk zeggen, love Hof not…