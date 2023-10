Chantal Janzen kleineert Britney Spears met de outfit op déze foto

Chantal Janzen overtreft de looks van Britney Spears loeihard met deze iconische outfit! Ze ziet er wel heel bijzonder uit zo.

Chantal Janzen overtreft Britney Spears volledig

De knappe Chantal Janzen kan eigenlijk alle outfits ontzettend goed hebben. De blondine is tenslotte één van de knapste vrouwen van ons land. Dit bewijst Chantal weer eens met onderstaande foto’s. Zo is te zien dat Chantal gekleed is als Britney Spears voor het programma Oh Wat Een Jaar!. Hiervoor heeft Chantal niet zomaar een outfitje uitgekozen om aan te trekken, maar een hele speciale. Zo schittert Chantal in een nagemaakte outfit van Britney Spears die ze droeg tijdens het iconische nummer Baby One More Time. Dit nummer is een echte wereldhit en wordt met mening karaoke avond nog uit volle borst mee gezongen. In de muziekvideo van het nummer draagt Britney een outfit alsof ze een schoolmeisje is, met twee vlechtjes, een openstaande blouse en een net wat te kort rokje. Deze look heeft Chantal ook…