Alles Over Channah Koerten (Leeftijd, Afkomst, Vriend)

De vrolijke dame Channah Koerten kennen jullie allemaal van Temptation Island en Ex on the Beach. De goedgebekte dame was voorheen nagelstyliste, kapster en visagist, maar verdient nu haar geld met haar social media kanalen, samenwerkingen en het verkopen van haar eigen producten. Deze moeder van twee, met een derde op komst, is een zeer veelzijdige vrouw met een interessant verhaal. Lees hier alles over Channah Koerten.

Volledige naam: Channah Koerten

Leeftijd van Channah Koerten: 29 jaar

Vriend van Channah Koerten: Nordin Besling (24)

Woonplaats: Curaçao

Bekend van: Ex on the Beach en Temptation Island

Wie is Channah Koerten?

Channah Koerten werd op 19 juli 1994 geboren in Haarlem. Channah is de dochter van Annemarie die al op 17 jarige leeftijd zwanger werd van haar vriend. De moeder en vader van Channah Koerten gingen al snel uit elkaar. Daarna woonde Channah voornamelijk bij haar moeder in Haarlem, maar bezocht haar vader ook regelmatig in Hoofddorp.

De moeder van Channah kwam in de schulden waardoor ze lastige beslissingen moest nemen. Hierdoor moest Channah Koerten naar een pleeggezin. Jaren later is het contact tussen moeder en dochter weer hersteld. In een interview praten de twee over hun moeilijke relatie en hoe ze nu proberen beter te communiceren. Channah Koerten’s afkomst is in ieder geval half-Nederlands, we weten niet wat de afkomst van haar vader is.

Voordat Channah Koerten een bekende Nederlander werd was ze visagist, nagelstylist en kapster. Ze had haar eigen bedrijf Makeover on Wheels. En dat was niet het enige wat ze deed, ze was ook eventplanner. In een interview van bijna tien jaar geleden zegt ze dat ze later piloot wil worden. Dat is er nooit van gekomen, maar voor haar werk als influencer zit ze wel regelmatig in een vliegtuig. Zeker nu ze in Curaçao woont.

Channah Koerten in Ex on the Beach

Channah Koerten kwam voor het eerst in de spotlight te staan toen ze in 2018 deelnam aan Ex on the Beach Double Dutch. Channah was op dat moment 23 en viel direct op. Niet alleen is het een hele mooie dame, ze is ook recht voor zijn raap. Dat zorgde tijdens de opnames zowel voor grappige als confronterende momenten.

Channah was op zoek naar liefde

Channah was naar eigen zeggen echt op zoek naar liefde. In een interview gaf ze aan dat daar niet zoveel voor nodig was omdat ze snel verliefd wordt. Het lijstje met exen die mee konden doen aan Ex on the Beach was volgens haar niet zo lang. Ze gaf voor het programma aan wel een paar scharrels te hebben gehad, maar daar kan ze het allemaal nog goed mee vinden.

Hernieuwde liefde voor Channah

De eerste ex van Channah Koerten die het eiland betrad was Quentin Steenwinkel. De personal trainer gaf voorafgaand aan het programma aan dat hij de ex van het jaar is en dat geen vrouw voor hem veilig is. Achteraf leek het vooral om praatjes te gaan, want de enige vrouw die niet voor Quentin veilig was Channah. De twee kregen weer een relatie.

Channah en Quentin in Tempation Island

Channah Koerten en Quentin Steenwinkel besloten in 2019 mee te doen aan Temptation Island VIPS. Wie de afleveringen heeft gezien weet dat het er flink heet aan toe ging, vooral aan de kant van Quentin. Terwijl Channah de heftige beelden moest verwerken kwam ze erachter dat ze zwanger was van hun eerste kindje. Hierdoor verliet ze het programma vroegtijdig.

Eerste kindje en nieuwe kansen

Na Temptation Island besloten de twee alleen nog voor de baby contact te houden. Channah Koerten vond de beelden te heftig om met hem verder te gaan. Niet veel later werd hun eerste kindje Tiger Travis geboren.

Uiteindelijk besloten Channah en Quentin het toch weer samen te proberen. In een interview zeggen ze hierover dat de twee een echte haat-liefde verhouding hebben. Blijkbaar was het toch genoeg om samen nog een kindje te krijgen met de naam Rumi Rainbow. Na vele break-ups en het weer goed maken besloot het koppel toch uit elkaar te gaan.

Familie Koerten gaat naar Curaçao

Iets meer dan een jaar geleden heeft Channah Koerten besloten om samen met haar gezin naar Curaçao te verhuizen. Het besluit kwam nadat zij en Quentin besloten hadden er definitief een punt achter te zetten. Samen hebben ze overigens wel goede afspraken gemaakt. De kinderen zullen bij Quentin logeren als ze in Nederland zijn en Quentin zal ook regelmatig naar Curaçao gaan.

Een droom die uitkomt en hard werken

Voor velen is verhuizen naar Curaçao een droom, dankzij haar werk als influencer heeft Channah de droom ook uit kunnen laten komen. Toch is het niet alleen dolle pret op het Caraïbische eiland. Channah Koerten zegt in een interview dat ze elke ochtend heel vroeg opstaat. Meestal gaat de wekker om 5:00 uur. Dat heeft te maken met het feit dat ze veel samenwerkt met bedrijven in Nederland. Omdat het tijdsverschil met Nederland zes uur is moet ze eigenlijk wel vroeg opstaan.

Channah Koerten werkt dus meestal vroeg in de ochtend, maar zodra de kinderen wakker worden is het tijd voor hun. Na het ontbijt gaat Channah meestal met de kinderen naar het strand. Ze zijn dol op spetteren in het water en zandkastelen bouwen.

Channah zegt dat ze volop geniet van het leven op Curaçao. Toch heeft ze het behoorlijk druk. Uiteraard is Channah Koerten moeder, maar er moet ook gewerkt worden. Minstens één keer per maand stapt ze in het vliegtuig naar Nederland voor haar werk. Daarnaast is ze ook druk bezig met het verbouwen van appartementen die ze gaat verhuren.

Relatiegeruchten rondom Channah Koerten

Nadat Quentin en Channah uit elkaar gingen liet Channah er geen gras over groeien. Het duurde niet lang voordat Channah bekend maken dat ze een relatie had met Orlando Smeekes. Hij is net als Channah woonachtig op Curaçao. De relatie heeft echter maar een paar maanden geduurd.

Het duurde niet lang voordat er nieuwe relatiegeruchten waren. Channah werd een paar keer gespot met Patrick Russ. De 48 jarige Patrick Russ is een interieurontwerper die regelmatig in het tv-programma Huizenjacht zit: Hij helpt mensen in dit programma om een huis te vinden.

Nieuwe vriend voor Channah Koerten en een nieuwe baby

Een paar maanden geleden maakte Channah Koerten bekend dat ze opnieuw in verwachting is. Dit deed ze via een vid