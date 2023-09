Chainlink Koers Verwachting – $200 Miljoen Toename in Volume

Bron: TradingView

De koers van Chainlink is in de afgelopen 24 uur met 1,5% gestegen, terwijl de crypto markt als geheel juist moest inkrimpen. De huidige waarde van de LINK staat nu op $6,22.

Over de afgelopen week gezien is Link met 3% gestegen. De altcoin weet zich te wapenen tegen het negatieve sentiment op de markt met dank aan het recente nieuws dat Swift (het betaalsysteem) de Cross-Chain interoperability Programma (CCIP) heeft gebruikt om tokenization testen uit te voeren.

Dit gebruik kan ook in de toekomst zorgen voor een flinke waardestijging voor de LINK. Sinds het begin van het jaar steeg LINK met 11,5%, over de afgelopen 30 dagen gezien daalde de token juist met 16% in waarde.

Chainlink Koers Verwachting – is $200 Miljoen Toename in Trading Volume Aangedreven door Crypto Whales – Wat Weten Zij?

De indicatoren van Chainlink suggereren dat de altcoin in een goede positie zit om te stijgen…