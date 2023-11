Cesc Fàbregas heeft opvallende eerste trainersklus te pakken bij Como

Cesc Fabregas heeft zijn eerste klus als trainer te pakken. De oud-voetballer is maandagochtend aangesteld als interim-trainer van het Italiaanse Como, de club waar hij vorig seizoen nog actief voor was als speler.

Fabregas wordt de opvolger van Moreno Longo, die sinds medio 2022 aan het roer stond bij Como. De Italiaanse club bezet in de Serie B de zesde plek, en verloor al drie wedstrijden niet. Een trainerswissel is dus opvallend. De Indonesische eigenaar van Como wil met de aanstelling van Fabregas een verandering aanbrengen in het imago van de club.



Het is nog niet duidelijk hoe lang Fabregas actief gaat zijn als interim-trainer in Noord-Italië. De voormalig voetballer van onder meer FC Barcelona, Arsenal, Chelsea en AS Monaco beschikt nog niet over de juiste papieren om een club in de Serie B te coachen. Daarom zal hij in eerste instantie bij worden bijgestaan door iemand die wel over de benodigde licenties beschikt.

Fabregas speelde

