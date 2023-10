Ceo Brunel, Jilko Andringa: ‘Wij werken aan projecten die de wereld beter en veiliger maken’

Brunel manifesteert zich als een krachtig netwerk van meer dan 120 kantoren verspreid over 45 landen om hoogwaardige ervaren specialisten te plaatsen bij klanten. Inmiddels heeft het bedrijf ruim 12.000 mensen op een groot aantal projecten aan het werk in groeimarkten als Life Science, hernieuwbare energie, olie- en gas industrie, infrastructuur, toekomstige mobiliteit en mijnbouw. Wij spraken met Andringa over de werkwijze van Brunel en de groeikansen.



Wat is precies de ‘Brunelcultuur’ die door de jaren heen niet veranderd is?

‘Het begint uiteraard met onze oprichter Jan Brand, die een aantal stokpaardjes heeft, zoals ondernemerschap: als je een kans ziet moet je er vol voor gaan!…