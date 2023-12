Cathie Wood dumpt $12,8 miljoen aan Bitcoin tijdens koersdalingen

Het ARK Invest van Cathie Wood lijkt het vertrouwen in Bitcoin tijdelijk op te zeggen. Tijdens de correctie van Bitcoin verkocht het fonds namelijk voor 12,8 miljoen dollar aan aandelen in de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), het grootste Bitcoin-fonds ter wereld. GBTC heeft ruim 600.000 Bitcoin in beheer, waarmee het nog ruim driemaal groter is dan MicroStrategy.

Al beheert MicroStrategy hun Bitcoin natuurlijk puur en alleen voor zichzelf.

Bitcoin en Coinbase in de verkoop

Het lijkt erop dat ARK Invest verwacht dat de Bitcoin koers een lastige periode te wachten staat.

Waarom?

Omdat het niet alleen aandelen GBTC in de verkoop heeft gedaan, maar er ook voor heeft gekozen om hun aandelen in het crypto-beursplatform Coinbase te verkopen.

Zo is in ieder geval duidelijk dat ARK Invest er niet voor kiest om simpelweg te kopen en vasthouden, maar ook actief handelt als het koersdalingen verwacht.

Dat hoeft natuurlijk niet per se iets te zeggen over het standpunt van…