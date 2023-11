Cashcow Tabloid november: druipt van kansen

U kunt er niet omheen: de nieuwe Cashcow Tabloid, op vrijdag 3 november als bijlage bij De Telegraaf en/of digitaal in uw mailbox. Centraal staat natuurlijk de BeleggersFair op 10 november, maar inhoudelijk druipt het van kansen en beleggingsmogelijkheden.

De genomineerden voor de Cashcow Awards 2023 zijn bekend. Wie is dit jaar weer de beste? Wat zeggen de genomineerden? Als u snel bent, kunt u uw definitieve keuze bekendmaken. Wij hebben onze mening al gevormd op het gebied van aandelen als KPN, Fugro en Philips. De Gouden Tip van vorig jaar was Besi. De Luie Belegger is een goede adviseur als u vooral uit bent op rendement zonder uitgebreide, ingewikkelde analyses.

Beleggers eisen meer rendement. Logisch gezien de stijgende rente. Maar hoe bereik je dat? Daar is de BeleggersFair voor met inspirerende plenaire sessies, Gouden Tips en…