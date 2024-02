Caroline van der Plas van de BBB zomaar meer dan een ton euro rijker!

Daar zal ze zeker vrolijk van worden…

Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging zal zeker vrolijk worden van de financiele meevaller in de prive sfeer .Van de onderhandelingstafel om een nieuw kabinet te vormen wordt ze minder vrolijk, dus ze kan een financiele meevaller goed gebruiken.

WONING

Wat is er aan de hand?. In 2020 kocht ze in Deventer een leuke woning voor de prijs van 225.000 euro. De rijtjeswoning beschikt over vier slaapkamers en 1 badkamer. De woonoppervlakte bedraagt 150 vierkante meter en zonnen kan Caroline in de zonnige achtertuin, de op het zuidwesten is gelegen.

OVERWAARDE

Zij woont daar met haar twee zoons. En wat blijkt? Op dit moment is de waarde van haar woning, volgens de laatste schattingen, 350.000 euro. Dat betekent een overwaarde van 125.000 eurio.

Dat is een heerlijke gedachte voor de BBB partijleider en wellicht het ontkurken van een fles champagne waard.. Uiteraard kan bekendeburen haar huis om…