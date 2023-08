Carlos Forbs: zijn vriendin, vermogen en verleden!

Carlos Forbs is een van de aantal nieuwe aanwinsten voor Ajax dit seizoen. De Portugees maakte begin deze maand de overstap van Manchester City naar Amsterdam. Carlos Forbs is 19 jaar en heeft in zijn jeugd veel tijd doorgebracht op het veld. Hij wist met zijn talent indruk te maken bij grote clubs en speelde vanaf zijn 10e in de jeugd van Manchester City. Maar heeft Carlos buiten het veld ook succes?

De jeugd van Carlos Forbs

Voetbal zit er bij de Portugees van jongs af aan al ingegoten. Forbs bracht in zijn jongere jaren al heel wat jaartjes door op het gras en dat werd beloond. Sporting CP merkte zijn talent op en scoutte Carlos op de leeftijd van 9 jaar. Na één seizoen in Portugal klopte Manchester City al op de deur. De linksbuiten verkaste toen naar Engeland, waar hij zijn hele jeugd zou gaan spelen. De buitenspeler is met zijn 1,69m een snelle en behendige buitenspeler die je te grazen neemt waar je bijstaat. Zijn loopacties en inzicht vallen al…