Carlo Boszhard onthult: MAFS-horrorhuwelijk Anneke en Dirk krijgt grote plottwist

Hoewel het huwelijk van Anneke en Dirk op het eerste oog de potentie leek te hebben van een zinkend scheepswrak, brengt Married at First Sight-presentator Carlo Boszhard nu toch een sprankje hoop. Hij weet namelijk te vertellen dat de twee weer tot elkaar zullen komen.

In de uitzending van Married at First Sight kreeg de kijker te zien hoe Anneke onmiddelijk naar huis wilde en dat ze Dirk na hun rampzalige huwelijksreis nooit meer wilde zien. Ook na meerdere verdiepende gesprekken met seksuologe Eveline Stallaart, die stelde dat het koppel het huwelijk nog niet echt een kans had gegeven, bleef Anneke bij haar besluit: ze pakt haar biezen en hoopt de tragedie met Dirk te vergeten.

Kritiek

Maar nu blijkt dat de ijskoude Anneke misschien toch wat is gesmolten. In een interview met De Telegraaf onthult Carlo dat het liefdesverhaal van Anneke en Dirk nog een verrassende wending zal nemen. Carlo begrijpt echter wel waarom…