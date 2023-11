Cardano’s Layer-2 Ondersteuning, Solana Overstijgt Ethereum, Tether’s $4 Miljard Uitgifte ~ Crypto-Gids

Welkom bij de Crypto-gids nieuwsupdate van maandag 13 november 2023 door CryptoKimmy! Vandaag duiken we in enkele spraakmakende ontwikkelingen in de crypto-wereld, waaronder Cardano’s ondersteuning voor Kraken’s venture in layer-2 scaling solutions, Solana’s opmerkelijke overname van Ethereum in actieve gebruikers, en Tether’s ongekende creatie van $4 miljard aan USDT. Laten we de details bekijken!

Cardano’s Hoskinson klaar om Kraken te ondersteunen in layer-2 scaling solutions

Charles Hoskinson, de oprichter van Cardano (ADA), heeft aangegeven “klaar te zijn” om Kraken te helpen bij het opzetten van hun layer-2 netwerk. Dit komt op een moment dat layer-2 oplossingen steeds populairder worden vanwege hun goedkope transactiekosten en verbeterde transactiesnelheid op layer-1 blockchains.

Solana Overtreft Ethereum in Actieve Gebruikers na een Toename van 70%

Solana heeft Ethereum overtroffen in het aantal dagelijkse actieve gebruikers na een sterke toename van activiteit. De…