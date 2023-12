Cardano’s DeFi sector groeit sterk: TVL verdrievoudigd in laatste acht weken

Decentralized Finance (DeFi) op het Cardano (ADA) netwerk blijft een sterke groei vertonen, zo blijkt uit recente on-chain data. In de afgelopen acht weken is het gebruik van decentrale toepassingen op dit populaire altcoin netwerk aanzienlijk toegenomen. De Total Value Locked (TVL) – een veelgebruikte maatstaf voor de waarde van activa in DeFi – is bijna verdrievoudigd ten opzichte van de waarden die in oktober werden gemeten. Deze groei wordt door analisten gezien als een positieve indicator van zowel netwerkexpansie als potentiële ondersteuning voor de ADA koers.

In oktober dit jaar stond de TVL nog op ongeveer $188 miljoen, maar binnen twee maanden is dit gestegen naar meer dan $430 miljoen, wat neerkomt op een groei van ruim 180%. Deze aanzienlijke toename is deels te danken aan de prijsstijging van ADA zelf. Naarmate de prijs van Cardano stijgt, neemt de waarde van de TVL, uitgedrukt in dollars, evenredig toe. Toch toont de hoge TVL aan dat gebruikers actief blijven…