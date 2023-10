Cardano’s DeFi gebruik schiet omhoog: Belangrijke mijlpaal nadert

Het gebruik van decentralized finance (DeFi) protocollen op het Cardano (ADA) netwerk begint weer te groeien. Hoewel er de afgelopen maanden een daling in adoptie was met een afname van het aantal gebruikers, lijkt de positieve trend voor Cardano terug te keren, mede dankzij de opwaartse beweging van Bitcoin (BTC) en andere munten op de markt. Analisten beschouwen deze toename in gebruik als een positief signaal dat mogelijk een aanzienlijke invloed kan hebben op de koers van ADA.

Cardano TVL dichtbij mijlpaal van 700 miljoen ADA

In onderstaande figuur is goed te zien hoe het gebruik van DeFi flink is toegenomen in 2023. Dit komt door de komst van onder andere stablecoins op het Cardano netwerk, waardoor het gebruik van DeFi protocollen een stuk makkelijker en gebruiksvriendelijker wordt. Stablecoins bieden namelijk een stuk meer stabiliteit waardoor liquiditeit aanbieders op decentrale exchanges een stuk minder risico lopen door prijsfluctuaties.

Zoals de figuur laat…