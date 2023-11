Cardano VS. Ethereum: Wie leidt de smart contract race?

Ethereum (ETH) staat al lange tijd bekend als het toonaangevende platform voor smart contracts. Cardano (ADA), opgericht door Charles Hoskinson, een voormalig medeoprichter van Ethereum, is echter een sterke concurrent. Volgens een gebruiker, bekend als Cardano Yoda, loopt Cardano op sommige vlakken zelfs voor op zijn ‘grote broer’ Ethereum.

Loopt Cardano voor op Ethereum?

Vitalik Buterin, de mede-oprichter van Ethereum, heeft onlangs een paper gepubliceerd over een nieuwe functie genaamd liquid staking. Dit proces stelt gebruikers in staat hun cryptocurrency vast te zetten, terwijl ze hun tokens liquide houden voor andere transacties of investeringen. Deze functionaliteit, gebaseerd op het Unspent Transaction Output (UTXO) model, vertoont opvallende gelijkenissen met de Layer-2 Hydra-oplossing van Cardano.

Het UTXO-model, gebruikt voor het bijhouden van transacties in bepaalde blockchainnetwerken, zorgt ervoor dat elke muntuitgave voortkomt uit ongebruikte outputs…