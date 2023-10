Cardano voert nieuwe staking update door

Cardano (ADA) heeft de afgelopen week een opmerkelijke stijging van meer dan 13% ervaren. Te midden van deze groei is er een belangrijke netwerkupdate aangekondigd door de Cardano Foundation. Na raadpleging van de stake pool operators (SPO’s) – de individuen of entiteiten die stake pools beheren – is besloten om enkele netwerkparameters aan te passen.

Een van de belangrijkste wijzigingen is de verlaging van de ‘minPoolCost’-parameter van 340 ADA naar 170 ADA, die op 27 oktober ingaat. Deze aanpassing stelt SPO’s in staat hun operationele kosten te verlagen. Hierdoor kunnen kleinere stake pools concurrerender worden door lagere kosten aan hun gebruikers aan te bieden. Dit bevordert decentralisatie, omdat het voor gebruikers aantrekkelijker wordt om hun ADA tokens bij deze pools onder te brengen.

Meer decentralisatie binnen een blockchain netwerk is doorgaans positief. Het maakt een netwerk minder kwetsbaar voor aanvallen. Wanneer controle over het netwerk…