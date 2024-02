Cardano oprichter voorspelt: ADA zal Ethereum overtreffen

Charles Hoskinson, de oprichter van het Cardano-netwerk (ADA), heeft een opmerkelijke voorspelling gedaan. Hij gelooft dat ADA in de komende jaren Ethereum (ETH zal overtreffen in termen van blockchain-innovatie en het gebruik van Decentralized Finance (DeFi).

De vergelijking tussen deze twee prominente altcoin-projecten is niet nieuw, vooral gezien Hoskinson’s unieke positie als medeoprichter van Ethereum voordat hij Cardano oprichtte. Zijn doel met Cardano was het creëren van een netwerk dat meer overeenkwam met zijn visie op blockchain-technologie. Als smart contract-platformen faciliteren zowel Cardano als Ethereum diverse gedecentraliseerde applicaties, maar Ethereum heeft tot dusver de leiding in zowel gebruik als marktwaarde.

Op dit moment is de marktwaarde van Cardano geschat op ongeveer $19,23 miljard, in schril contrast met Ethereum’s marktwaarde van $302 miljard, wat meer dan 15 keer zo groot is.

De sterke groei van Cardano

Tijdens een interview met…