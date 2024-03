Cardano oprichter: Dit is wanneer we een altcoin seizoen kunnen verwachten

De oprichter van Cardano (ADA), Charles Hoskinson, heeft zich onlangs uitgesproken over de mogelijkheid van een altcoin-seizoen. In een recent bericht op X, voorheen bekend als Twitter, stelde hij dat de kans groot is dat zo’n seizoen zal aanbreken als Dogecoin (DOGE) Cardano in marktkapitalisatie overtreft.

Meme coins, zoals DOGE, nemen vaak het voortouw tijdens een bullish periode in de altcoin-markt. Vanwege hun speculatieve karakter trekken deze projecten snel de aandacht van investeerders die willen profiteren van opwaartse marktbewegingen. Dit werd onlangs weer bevestigd, toen projecten zoals Pepe (PEPE) en Floki (FLOKI) binnen een week tijd een opmerkelijke waardestijging van meer dan 300% lieten zien.

Dogecoin vs Cardano

Op het moment van schrijven heeft Cardano een marktkapitalisatie van ongeveer $25,5 miljard, terwijl Dogecoin een marktkapitalisatie heeft van $23,4 miljard. Ondanks dat Cardano nog steeds ongeveer 10% hoger staat in marktkapitalisatie, heeft…