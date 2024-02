Cardano netwerk ziet explosieve groei met duizenden nieuwe smart contracts

Na een indrukwekkende koersstijging van Bitcoin (BTC), die de leiding nam in de markt, heeft Cardano (ADA) eveneens een significante opleving waargenomen. Deze opwaartse trend werd verder versterkt door de ontwikkelingen binnen het project, met name de explosieve groei van smart contracts op het netwerk in recente weken.

Specifiek in de maand februari heeft het Cardano-netwerk een uitzonderlijke groei ervaren met de toevoeging van maar liefst 6.000 Plutus smart contracts. Plutus, ontwikkeld met de Haskell programmeertaal als basis, biedt ontwikkelaars de tools om complexe smart contracts te creëren die efficiënt integreren met de Cardano blockchain. Deze significante toename onderstreept niet alleen de groeiende interesse en adoptie van het Cardano-platform maar markeert ook een belangrijk moment van innovatie en uitbreiding.

Explosieve groei en netwerkverbeteringen op Cardano

Sinds de lancering van Plutus V2 twee jaar geleden, in combinatie met de Vasil hard fork in…