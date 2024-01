Cardano leidt in ontwikkelingsactiviteit ondanks daling van de ADA koers

Hoewel Cardano (ADA) het de afgelopen week zwaar heeft en de koers momenteel rond de $0,47 ligt, excelleert het project op meerdere gebieden. Een opvallend aspect is de ontwikkelingsactiviteit, waarin Cardano alle andere blockchainprojecten overtreft.

De ontwikkelingsactiviteit wordt gemeten aan de hand van de activiteiten in openbare opslagplaatsen op platforms zoals GitHub. Hierbij is het van belang het aantal nieuwe wijzigingen of updates, inclusief hard forks, correct te berekenen. Volgens het blockchain-onderzoeksplatform Santiment leidt Cardano de lijst met bijna 333 ontwikkelingsevenementen in de afgelopen maand, gevolgd door Polkadot (DOT) en Kusama (KSM), die gezamenlijk op de tweede plaats staan met ongeveer 329 evenementen.

Opmerkelijk is dat Ethereum (ETH), het op één na grootste project qua marktkapitalisatie, slechts de tiende plaats inneemt. Dit is verrassend, gezien de omvang en waarde van Ethereum zou suggereren dat het hoog zou scoren op een…