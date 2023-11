Cardano lanceert nieuwe en efficiënte tool voor ontwikkelaars

Cardano (ADA) heeft in de afgelopen weken een lichte stijging laten zien en blijft goed presteren. Parallel aan deze marktbeweging werkt het ontwikkelteam van Cardano gestaag door aan het project. Om het werk van het team te vergemakkelijken en te verbeteren, heeft het project onlangs een nieuwe tool gelanceerd die gebaseerd is op de Java-programmeertaal. Deze tool is bedoeld voor data voorziening en ondersteuning van de ontwikkelaars in hun voortdurende inspanningen om het Cardano-platform te verbeteren en uit te breiden.

De technische afdeling van de Cardano Foundation speelt een leidende rol in de ontwikkeling van een nieuwe tool genaamd Ledger Sync. Deze tool is speciaal ontworpen om de ervaring van ontwikkelaars die applicaties bouwen op de Cardano blockchain te verbeteren. Ledger Sync zal onder een open source licentie worden vrijgegeven, wat betekent dat de software vrij toegankelijk is voor ontwikkelaars en partners.

De introductie van Ledger Sync komt op een…