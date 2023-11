Cardano lanceert ‘Girolamo’: een AI Chatbot vergelijkbaar met ChatGPT

Cardano (ADA) introduceert opnieuw een baanbrekende innovatie, ditmaal op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het netwerk is van plan een nieuwe AI-chatbot te lanceren, vergelijkbaar met het populaire ChatGPT. Deze bot, genaamd Girolamo, gaat binnenkort de betafase in.

Girolamo chatbot: Innovatie in het Cardano netwerk

Bij Cardano is het een traditie om verschillende ontwikkelingsfasen en innovaties te vernoemen naar gerenommeerde wetenschappers. De nieuw aangekondigde chatbot is vernoemd naar de Italiaanse wiskundige Girolamo Cardano. Deze chatbot is ontworpen om als een interactieve interface te dienen voor gebruikers van het Cardano-netwerk.

Het vergemakkelijkt het stellen van vragen en het verkrijgen van informatie over onderwerpen gerelateerd aan blockchain en cryptocurrency. Bovendien heeft de bot de capaciteit om afbeeldingen te genereren en te interpreteren, wat de deur opent voor nieuwe toepassingen zoals visuele data-analyse of meer geavanceerde…