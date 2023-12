Cardano klaar voor een sprong naar $0,70: De cruciale indicator die je moet volgen

Investeerders in Cardano (ADA) hebben reden tot tevredenheid. Begin december ervoer het project een indrukwekkende stijging van meer dan 50%. Inmiddels lijkt Cardano te stabiliseren rond een waardering van $0,61.

Cardano is klaar voor een prijsstijging naar $0,70

De gerenommeerde crypto-analist Ali Martinez suggereert dat Cardano’s (ADA) koers een aanzienlijke sprong kan maken, met een potentiële stijging naar $0,70. Dit zou een aanzienlijke toename betekenen van bijna 15% ten opzichte van de huidige prijs.

In zijn analyse toont Ali Martinez een grafiek waarop de ADA-prijs binnen een dalend driehoekspatroon handelt, een patroon dat wordt gekenmerkt door een neerwaartse bovenste trendlijn en een horizontale onderste trendlijn. Volgens Martinez kan dit patroon de koers in een van de twee richtingen sturen, met potentie voor een bullish uitbraak in de nabije toekomst. Voor een positief scenario benadrukt hij dat een aanhoudende sluiting boven het $0,638 prijsniveau…