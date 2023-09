Cardano is klaar om te exploderen! ~ Crypto-Gids

Tijdens een toespraak eind augustus gaf Charles Hoskinson de oprichter van de Cardano blockchain, wat inzicht in de toekomst van het netwerk. De toespraak getiteld: “The Future of Cardano Governance in the Age of Voltaire” werd gehouden tijdens de opening van een blockchain en crypto conferentie Rare Evo.

Hoskinson benadrukte het belang van Cardano als leider in de blockchain ruimte en zei dat de andere twee grote jongens, Ethereum en Bitcoin, zich hebben teruggetrokken. Hij benadrukte dat zowel Bitcoin als Ethereum weigerden om on-chain governance te hebben. Hij zei dat in het geval van Bitcoin deze anarchie betekende dat mensen moesten vertrouwen op alles wat de oorspronkelijke oprichter deed.

Dit maakt veranderingen aan de originele infrastructuur onmogelijk, en elke verandering die aan de blockchain wordt opgelegd resulteert in een fork, waardoor het forked netwerk nutteloos wordt voor puristen. Het betekent ook dat je moet vertrouwen op de oorspronkelijke ontwikkelaar om…