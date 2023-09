Cardano Investeert Miljoenen in Diverse Innovatieve Projecten

In een recente aankondiging heeft Project Catalyst, een initiatief van Cardano (ADA), bekendgemaakt dat het 50 miljoen ADA, equivalent aan ongeveer $12,5 miljoen bij de huidige marktwaarde, investeert in innovatieve projecten. Dit omvangrijke investeringsplan omvat bijna 200 diverse projecten die zich richten op cruciale domeinen zoals infrastructuur en gedecentraliseerde financiële apps (dApps).

Wat is Project Catalyst?

Project Catalyst heeft als doel de meest toegankelijke en impactvolle mondiale innovatiefonds te zijn en ondersteunt ideeën van over de hele wereld, ongeacht achtergrond of locatie. Project Catalyst organiseert elke drie maanden een financieringsronde, waarbij de gemeenschap actief betrokken is bij het selecteren en financieren van de meest belovende projecten. Dit democratiseert het financieringsproces en zorgt ervoor dat de meest innovatieve…