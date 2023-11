Cardano en Polkadot bundelen krachten om blockchain te innoveren

Twee grote spelers in de cryptowereld, Cardano (ADA) en Polkadot (DOT), hebben hun krachten gebundeld. Deze samenwerking richt zich op het versterken van de interoperabiliteit tussen verschillende blockchainnetwerken en het verbeteren van de schaalbaarheid van deze technologie├źn.

Deze strategische alliantie wordt nog interessanter als we kijken naar de achtergrond van de twee oprichters. Charles Hoskinson, oprichter van Cardano, en Gavin Wood, oprichter van Polkadot, waren beiden medeoprichters van Ethereum (ETH). Hoewel het onduidelijk is of hun gezamenlijke verleden direct invloed heeft op deze nieuwe samenwerking, zijn de doelstellingen ervan kristalhelder: Cardano zal gebruikmaken van Polkadots Substrate, een softwareontwikkelingskit, om zijn netwerk te verbeteren en uit te breiden. Met Substrate kunnen partnerketens elke gewenste consensus algoritme implementeren en zo een gepersonaliseerde benadering kiezen die aansluit bij hun specifieke eisen.

