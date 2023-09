Cardano blockchain viert alweer zijn 6de verjaardag

Vandaag viert Cardano (ADA) het zesjarig jubileum van zijn eerste blok, ook wel het genesisblok genoemd. Gedurende deze jaren heeft het project een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en het heeft geruime tijd een positie binnen de top 10 cryptocurrencies behouden, gebaseerd op marktkapitalisatie.

Een uniek ontwikkelingsproces

Cardano, opgericht in 2015 door Ethereum (ETH) mede-oprichter Charles Hoskinson, ging in 2017 live met zijn blockchain-netwerk, gebaseerd op het proof-of-stake (PoS) mechanisme. Het project onderscheidt zich door een unieke ontwikkelingsmethode die zich voltrekt in verschillende “tijdperken”, en werkt intensief samen met academische instellingen voor onderzoek en ontwikkeling. Als platform voor gedecentraliseerde applicaties (dApps) heeft Cardano ambitieuze doelen.

Momenteel bevindt Cardano zich in het Voltaire-tijdperk, de laatste…