Cardano bespreekt mogelijkheden AI tijdens Summit 2023

De Cardano Summit 2023 is in volle gang, waarbij talrijke boeiende aankondigingen zijn gedaan. Dit belangrijke evenement brengt leden van de Cardano-gemeenschap, ontwikkelaars, investeerders en andere belanghebbenden bij elkaar. Ze bespreken de voortgang van het project, toekomstige plannen en de laatste ontwikkelingen binnen het Cardano-ecosysteem.

Het is een broedplaats van nieuwe ideeën, waar innovatieve concepten worden gepresenteerd en waar diepgaand wordt gediscussieerd over het omarmen van nieuwe technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie, en hun rol in de verdere groei van Cardano.

Integratie van kunstmatige intelligentie in het Cardano ecosysteem

Tijdens de Cardano Summit 2023 heeft Sheraz Ahmed, Managing Partner bij STORM, de kritieke rol van kunstmatige intelligentie (AI) in de blockchain-technologie onderstreept. Hij verklaarde dat AI een waardevolle aanvulling is op blockchain, met name door het automatiseren en optimaliseren van processen binnen…