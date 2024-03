Cardano bereikt nieuw record en lijkt klaar voor prijsstijging naar $1,20

Het Cardano-netwerk (ADA) vertoont tekenen van een krachtige opleving. Recentelijk is het aantal actieve walletadressen in slechts 30 dagen tijd aanzienlijk gestegen, waarbij een nieuw jaarrecord is gevestigd.

Volgens de gegevens van de gedecentraliseerde exchange Danogo waren er meer dan 600.000 adressen actief, een stijging van ruim 70.000 sinds het begin van de maand.

Deze groeiende activiteit is al sinds september zichtbaar, toen het netwerk een dieptepunt bereikte met slechts 297.000 actieve wallets.

De groei van het aantal actieve adressen gaat hand in hand met een opmerkelijke stijging van de ADA koers. Op 6 maart werd een recordaantal van meer dan 76.000 dagelijks actieve adressen waargenomen, net op het moment dat de digitale munt een lokale piek van $0,78 bereikte.

Analist voorspelt: Cardano koers gaat naar $1,20 stijgen

Het is dan ook niet verrassend dat veel analisten positief gestemd zijn over Cardano. De bekende cryptoanalist Sssebi voorspelt dat…