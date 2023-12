Cardano (ADA) beleeft opmerkelijke stijging: TVL bereikt hoogste niveau sinds Maart 2022

Cardano (ADA) heeft recentelijk een aanzienlijke stijging ervaren. Op het moment van schrijven is de koers van Cardano binnen 24 uur met 8,4% toegenomen. Op DeFi Lama is te zien dat de groeiende interesse in het platform zich ook vertaald in stijging van het total value locked (TVL) in gedecentraliseerde finance (DeFi) protocollen.

Met een indrukwekkende totale TVL van $292 miljoen heeft Cardano zijn hoogste niveau sinds maart 2022 bereikt. Dit cijfer ligt nu dicht bij de all-time high van $326 miljoen, wat een teken is van het sterke momentum en de toenemende adoptie van het platform. Deze ontwikkelingen onderstrepen de robuuste groei van Cardano in de DeFi-sector.

Indigo en Miniswap drijven Cardano’s TVL naar nieuwe hoogtes

Binnen de Cardano blockchain valt Indigo op als een van de leidende projecten, met een totale waarde vergrendeld (TVL) van bijna $70 miljoen. Indigo, bekend als een Collateralized Debt Position (CDP) platform, heeft een indrukwekkende maandelijkse…