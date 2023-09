Canadese BTC-exchange start samenwerking met grootste fiatbetalingssysteem van Costa Rica

Een Bitcoin-only exchange met het hoofdkantoor in Canada, genaamd Bull Bitcoin, heeft onlangs een strategische samenwerking gesloten met SINPE Movil, het vooraanstaande fiatbetalingssysteem van Costa Rica, en Bitcoin Jungle, een inheemse oplossing voor crypto-wallets.

Colones omwisselen naar Bitcoin

Volgens het bericht dat uitgegeven is door Bull Bitcoin, wordt het voor zowel Costa Ricaanse burgers als buitenlandse individuen mogelijk om hun lokale munteenheid, de Colones, om te wisselen naar Bitcoin en vice versa. Daarnaast zal Bull Bitcoin ook de conversie van en naar bankrekeningen (IBAN) in zowel Colones als USD mogelijk maken via reguliere bankoverschrijvingen.

De crypto-exchange zal plaatsvinden via de Bitcoin Jungle-wallet. Gebruikers zullen Bitcoin kunnen aanschaffen door hun fiatgeld via SINPE Movil naar Bull Bitcoin te sturen, waarna ze BTC op hun…