Calvin Stengs begint te lopen als schaduwspits – Voetbal International

Het manco van Calvin Stengs is het manco van veel goede voetballers: hij wil de bal het liefst in de voeten hebben. Dat is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen dat de technicus mislukt is in Frankrijk. Voortdurend in de bal komen, maakt een speler voorspelbaar. Voor fysiek sterkere tegenstanders is dat makkelijk te verdedigen. Het enige wat ze hoeven te doen, is in duel komen. Een koud kunstje voor mandekkers in de Ligue 1.