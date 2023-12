Cabaretière Vera van Zelm kan meer dan alleen steengoede Dilan Yesilgöz-imitatie

De getalenteerde Vera van Zelm bestormt het internet met een geweldige Dilan Yesilgöz– imitatie. De blondine weet precies hoe ze bepaalde types moet nadoen of voor de gek kan zetten.

Het is misschien een naam die je nog niet heel vaak voorbij hebt horen komen: Vera van Zelm. Toch is er veel te vinden van deze getalenteerde vrouw, met haar vele talenten waarvan ze haar werk heeft gemaakt.

Vera van Zelm doet geweldige Yesilgöz-imitatie

Eén daarvan is dat ze heel goed is in imitaties van anderen. Zo maakt ze een geweldige imitatie van VVD-politicus Dilan Yesilgöz. In onderstaande video is te zien hoe ze doet alsof ze aan de telefoon is met een interviewer alsof ze Vera van Zelm is. Om duidelijk te maken wie ze is, of na doet, zegt Vera: ”heel simpel, ik ben niet Mark Rutte.”. Vervolgens wordt de vraag gesteld waarom ze op Dilan zouden moeten stemmen, en daar reageert ze wederom dat ze niet Mark Rutte is. Zo drijft ze dus een beetje de spot met de politicus. Ook zegt de…