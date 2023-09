Buy, Buy Adyen voor een trade

De koers van het aandeel Adyen is ver doorgeschoten naar beneden. Hierdoor is op 776,90 een patroon ontstaan dat de kans vergroot op een herstel. Dat is mooi voor traders.

Van een fundamentele aanbeveling is geen sprake. De koers/winst van 43 is nog hoog, maar in de sector zit nog voldoende groei. Een blamage is echter dat de onderneming zich weinig aantrekt van de forse koersdaling. Je kunt aandeelhouders niet afpoeieren met een stilzwijgen. Het is een vorm van minachting.

