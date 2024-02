Button wijst zijn favoriet aan om Hamilton bij Mercedes op te volgen

Lewis Hamilton maakt sinds 2013 deel uit van het Mercedes F1-team en genoot vele successen, maar na twaalf seizoenen neemt hij afscheid om in 2025 zijn jeugddroom waar te maken en het team van Ferrari te vertegenwoordigen. De 39-jarige Brit heeft twee moeizame seizoenen achter de rug en hoopt bij Ferrari voor nog wat meer succes te gaan. Dat heeft wel twee nieuwe puzzelstukken opgeleverd: waar moet Carlos Sainz naartoe en wie wijst Mercedes aan als opvolger van Hamilton?

Jenson Button, de F1-kampioen van 2009 en oud-teamgenoot van Hamilton bij McLaren, heeft al een duidelijke voorkeur als hij kijkt naar het huidige veld. “Ik zou graag Fernando Alonso zien [als opvolger]”, zegt hij in gesprek met Sky F1. “Hij is nu 42, maar de honger is er. En als dat er is, dan is de fitheid er ook. Hij rijdt nu elke dag wel in een kart of een of andere raceauto. Het zou een coole samenwerking opleveren”, stelt de Brit. “Ik denk dat ze best goed van elkaar zullen…