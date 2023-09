Burpees: de ultieme alles-in-één oefening voor hardlopers!

De meeste hardlopers weten dat ze ook aan krachttraining moeten doen om blessures te voorkomen. Helaas laten velen dit toch achterwege. Met één oefening kun je echter meerdere spieren tegelijkertijd trainen. Ideaal dus! Maak kennis met de burpees.

Wat zijn burpees?

Burpees: gehaat en geliefd! Gehaat omdat het zo’n zware oefening is en geliefd omdat het zo efficiënt is. Burpees dagen je altijd uit en zorgen dus dat je voor het uiterste gaat. De burpee is daardoor een veelzijdige en pittige oefening, een full body workout. Ze zijn super effectief omdat je hele lichaam flink aan het werk wordt gezet.

Een klassieke burpee is een combinatie van de squat, plank, push-up en vervolgens een sprong. Het gaat om kracht,…