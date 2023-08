Burniske: markten op het punt bearish sentiment te veranderen

Cryptoinvesteerder Chris Burniske heeft aangegeven dat het sentiment aangeeft dat de markten voor digitale activa zich voorbereiden op een ommekeer naar boven. Burniske vertelde namelijk aan zijn 262.000 volgers op het social mediaplatform X dat een door krediet veroorzaakte correctie de markten lager zou kunnen sturen.

Desondanks zei de investeerder dat de correctie in het grotere plaatje waarschijnlijk slechts een nieuwe hobbel op de weg zal zijn voor crypto. Hij gaf het onderstaande aan:

“We naderen het punt waarop mensen te consensusbearish worden – iedereen is voorzichtig. Misschien krijgen we een kredietgebeurtenis en een inzinking, maar gezien hoe ver we al zijn gedaald, zal het waarschijnlijk klein zijn. Om eerlijk te zijn, zou het me niet verbazen als we in plaats daarvan een positieve verrassing krijgen die mensen verrast.

Hoe dan ook… [ik ben] op mijn gemak, houd vast, en verzamel.”