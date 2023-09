Begin 2022 werd de familie Bauer opgeschrikt door het herseninfarct van Mariska Bauer. Anderhalf jaar later gaat het stukken beter met de echtgenote van Frans Bauer.

Frans Bauer en zijn vier zonen hielden hun adem in, toen Mariska Bauer plots moest worden opgenomen in het ziekenhuis. In een gesprek met de Hersenstichting vertellen Mariska en oudste zoon Christiaan openhartig over het herseninfarct.

“Als je mijn moeder had gekend van vóór het herseninfarct… Een wervelwind. Niks was haar teveel”, citeert Shownieuws Christiaan. Ze was altijd een bezige bij geweest, maar kon plots niets anders dan liggen en slapen.

Inmiddels gaat het veel beter met Mariska, maar ze moet nog steeds alles wat ze wil doen plannen. Daarbij kan ze op haar gezin rekenen. “Wij ondersteunen haar waar mogelijk. Bijvoorbeeld door vaker te koken of andere taken van haar over te nemen.”

“De buitenwereld vergeet dit wel eens. En dat begrijp ik ook. Ik zou zelf misschien ook niet realiseren dat…