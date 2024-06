Buitenlandse Valuta Bestellen voor je Vakantie: Zo Pak je het Aan!

Staat er een vakantie op de planning naar een land buiten Europa? Dan kun je hier niet met de euro betalen. Sommige mensen reizen zonder contant geld naar het buitenland, maar het is handig om altijd wat op zak te hebben. Je weet immers nooit waar je tijdens je reis allemaal mee te maken krijgt. Gelukkig kun je in Nederland al buitenlandse valuta bestellen van het land waar je op vakantie gaat. In deze tekst vertellen wij je hoe je dit aanpakt.

Bestel je buitenlandse valuta online

Sommige mensen denken dat ze naar een wisselkantoor moeten om buitenlands geld te bestellen. Dit is een optie, maar het hoeft niet. Buitenlandse valuta bestellen kan vandaag de dag namelijk ook online, bijvoorbeeld bij Goudwisselkantoor. Hierdoor kun je direct een bestelling plaatsen, waardoor je zeker weet dat je het geld voor je vakantie in huis hebt.

Bepaal hoeveel geld je nodig hebt

Ben je van plan om buitenlandse valuta online te bestellen? Dan is het verstandig om eerst voor jezelf te bepalen hoeveel je precies nodig hebt. Tijdens het bestelproces moet je namelijk het bedrag in de gewenste valuta of in euro’s invullen. Om een weloverwogen keuze te maken, schat je in wat je tijdens je verblijf in het buitenland allemaal contact moet en/of wilt betalen. Zodra je eruit bent, vul je het bedrag in. Je ziet vervolgens direct wat valuta wisselen je in euro’s kost of hoeveel buitenlands geld je voor je euro’s krijgt.

Selecteer een wisselkantoor in de buurt

Als je weet hoeveel buitenlands geld je nodig hebt, kun je daadwerkelijk een bestelling plaatsen. Nadat je het bedrag hebt ingevuld, selecteer je een wisselkantoor bij jou in de buurt. Dit is nodig omdat je het buitenlands geld op locatie af moet halen. Bestel je bij Goudwisselkantoor? Dan is de kans groot dat er een vestiging in de buurt zit, want er zijn liefst 150 locaties in Nederland.

Kies een datum

Naast de vestiging moet je ook een datum kiezen waarop je het buitenlands geld af wilt halen. In principe kan dit nog tot de dag voor je vertrekt, maar wij raden je aan om een datum te kiezen die ruim voor vertrek ligt. Je weet zo zeker dat je het geld in huis hebt voordat je op vakantie gaat.

Haal de buitenlandse valuta op

Heb je buitenlandse valuta besteld? Zorg dan dat je op de afgesproken datum bij de gekozen vestiging bent. Het geld ligt hier dan voor je klaar, waardoor je het direct mee kunt nemen. Doordat je alles al online geregeld hebt, kost dit je weinig tijd.

Wissel liever niet op het vliegveld

Op een vliegveld vind je de nodige wisselkantoren, waardoor je misschien denkt dat van tevoren geld wisselen niet nodig is. Het is alleen een stuk minder interessant om op het vliegveld geld te wisselen. Zo is de wisselkoers dollars hier vaak hoger, waardoor je minder dollars voor je euro’s krijgt. Voor andere buitenlandse valuta’s is dit vaak niet anders. Wissel daarom liever niet op het vliegveld.