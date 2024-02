‘Buitenlandse topclubs letten scherp op deze Feyenoorder in duel met AS Roma’

Wim Kieft is benieuwd hoe Feyenoord-verdediger zich komende donderdag staande weet te houden tegen AS Roma, dat in de persoon van over een fysiek loeisterke spits beschikt. Kieft stipt aan dat ‘buitenlandse topclubs’ die Hancko in het vizier hebben het duel met de Romeinen zullen zien als een serieuze test waaruit moet blijken of de Slowaak een hoger niveau aankan.

Dat schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. “Wat Hancko betreft, ben ik benieuwd hoe hij het doet donderdag in de Europa League tegen Romelu Lukaku van AS Roma”, laat de voormalig spits optekenen. “Dat zijn duels waarin dit soort spelers wordt gewogen door buitenlandse topclubs”, weet Kieft bovendien. Eerder op de vrijdag bracht diezelfde krant naar buiten dat Hancko de afgelopen transferperiode een van de vier sterkhouders was die Feyenoord had kunnen verlaten; naar verluidt was de Franse grootmacht Paris Saint-Germain voor de centrale verdediger in de markt.



Voor…